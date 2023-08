Løkke bekræfter: USA godkender levering af danske F-16-kampfly til Ukraine

- Jeg kan bekræfte, at der har været en brevudveksling mellem mig og Antony Blinken, som hviler på, at forsvarsministeren og jeg har rakt ud til USA for at afsøge, hvad vores muligheder er, siger Lars Løkke til TV 2.

Han slår desuden igen fast, at der ikke er taget stilling til, hvornår en eventuel donation af kampfly vil ske.

Både Danmark og Holland leder træningen af ukrainske F-16-piloter.

I juli udtalte Troels Lund Poulsen (V), som dengang var fungerende forsvarsminister, at træningsindsatsen ville begynde i august i Skrydstrup i det sydlige Jylland.

I alt er 11 lande enige om at gå sammen i en koalition, som skal sikre træningen.

Ud over Danmark og Holland har også Belgien, Canada, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige og Storbritannien tilsluttet sig koalitionen.