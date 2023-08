FSB-folk rammes af sanktioner fra USA: Forgiftede Navalnyj

Det siger viceminister i det amerikanske finansministerium Brian Nelson.

- Forsøget på at myrde Aleksej Navalnyj i 2020 repræsenterer Kremls foragt for menneskerettigheder. Og vil fortsætte med at bruge de bemyndigelser, vi råder over, til at stille Kremls villige og mulige bødler til ansvar, siger han.

Navalnyj fik i sidste årti titusinder af russere på gaden for at protestere mod styret.

Han blev i 2020, efter at være forgiftet i Sibirien, overført til et hospital i Berlin. Her konstaterede man, at forgiftningen var et forsøg på at myrde ham.