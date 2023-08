Israel får grønt lys til historisk stort salg af forsvarssystem

Salget har en værdi på 3,5 milliarder dollar - cirka 24 milliarder kroner. Det vil ifølge det israelske forsvarsministerium gøre salget til den største aftale på forsvarsområdet, som landet nogensinde har indgået.

Næste skridt er, at Israel og Tyskland underskriver et papir, hvor de forpligter sig til at gennemføre aftalen. Det indebærer også, at Tyskland skal betale første luns på 600 millioner dollar af det samlede beløb.

Den endelige kontrakt vil være klar til at blive underskrevet i slutningen af 2023.