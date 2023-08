Scenen var dramatisk og kunne være taget ud af en actionfilm.

Da det tyrkisk-ejede fragtskib ”Sukru Okan” i weekenden undlod at reagere på advarselsskuddene fra et russisk flådefartøj, boardede en væbnet specialenhed skibet og tvang det til at stoppe.

På billeder kan otte besætningsmedlemmer ses sidde på række på dækket med hænderne på hovedet. Bag dem ses en russisk Ka-29-helikopter.