Brand ved tankstation har kostet mindst 27 personer livet i Rusland

- Efter eksplosionen faldt alt ned over os, vi kunne ikke længere se noget, fortæller vidnet ifølge AFP.

Den Russiske Føderations Efterforskningskomité for Dagestan har oplyst, at eksplosionen fandt sted på et autoværksted. Komitéen har iværksat en efterforskning af sagen, skriver AFP.

Eksplosionen fandt sted kort før klokken 21 dansk tid.

Ifølge Dagestans ministerium for nødsituationer bredte branden sig over 600 kvadratmeter. 260 brandfolk har deltaget i slukningsarbejdet.

Et ambulancefly blev sendt til Makhatjkala efter ulykken for at hente de alvorligt sårede og bringe dem til behandling i Ruslands hovedstad, Moskva.