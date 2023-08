Ecuadoriansk politiker meldes dræbt - nummer to på en uge

Ecuadors tidligere præsident Rafael Correa er også fra det parti.

Der er præsidentvalg i Ecuador på søndag.

- Min solidaritet er hos kammerat Pedro Briones’ familie, et nyt offer for volden, skriver Gonzalez på X, tidligere kendt som Twitter.

- Ecuador går i gennem landets blodigste periode.

Hun kalder regeringen uduelig og siger, at landet er blevet overtaget af kriminelle bander.

Hverken regeringen eller politiet har umiddelbart bekræftet drabet.

Men lokale medier citerer en lokal politikilde for at sige, at offeret blev skudt i sit hjem i byen San Mateo af to mænd, der flygtede på en motorcykel.