Putin og Kim Jong-un har udvekslet breve - lover hinanden partnerskab

I sit brev til Putin skriver Kim Jong-un, at de to landes venskab blev skabt under Anden Verdenskrig med sejren over Japan.

Nu ”demonstrerer de fuldt ud dets uovervindelighed og magt i kampen for at knuse imperialisternes arbitrære praksis og overherredømme”, skriver KCNA.

- Jeg er helt overbevist om, at venskabet og solidariteten vil udvikles yderligere til et langvarigt strategisk forhold, der passer til den nye æra, citeres Kim Jong-un for at skrive i brevet.

- De to lande vil altid sejre, støtte og samarbejde med hinanden i retning mod at opnå deres fælles mål og formål.