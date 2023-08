17/08/2023 KL. 06:00

For abonnenter

De lever i vild luksus på Spaniens solkyst. Nu slår vred Zelenskyj til mod udspekuleret korruption

Det var det sidste, som Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde brug for – endnu en giftig sag om korruption i egne rækker på et tidspunkt, hvor han forsøger at fastholde Vestens tillid og penge til våben og genopbygning. Men nu ruller balladen.