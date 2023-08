Formodet droneangreb fører til større skader i russisk by

Dele af et højhus er kollapset og 15 biler beskadiget under et formodet droneangreb mod den russiske by Belgorod hen under aften søndag.

Det oplyser guvernøren i Belgorod-regionen, Vjatsjeslav Gladkov, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Ifølge de foreløbige data, er facadebelægningen fra den 7. til den 13. etage kollapset i Jesinin-gaden 9 klokken 17.43 Moskvatid. Cirka 15 biler blev også beskadiget, skriver han på beskedtjenesten Telegram.