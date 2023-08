Rusland har affyret varselsskud mod fragtskib på vej til Ukraine

Et russisk krigsskib har søndag affyret varselsskud mod et fragtskib med kurs mod Ukraine.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

Fragtskibet ”Sukra Okan”, som sejler under palauisk flag, stoppede ifølge Rusland ikke til inspektion, efter at det var blevet bedt om det.

Det fik krigsskibet ”Vasilyj Bykov” til at affyre varselsskud for at få fragtskibet til at rette ind.