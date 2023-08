Norsk område evakuerer flere efter stigende vandstand

Ifølge Magnus Nilholm er vandstanden i Tyrifjorden nu på rødt niveau. Målinger viser ifølge NRK, at vandstanden er omkring to meter højere på nuværende tidspunkt end for en måned siden.

- Prognoserne siger, at vandmængden er stabil med tanke på vores elve, men at den stiger i Tyrifjorden.

Evakueringsvarslen er blevet sendt via sms, skriver NRK, og derudover går kommunalt mandskab fra dør til dør i området og opfordrer alle, der har mulighed for det, til at finde privat indkvartering.

For dem, der ikke har muligheden for det, bliver hotellet Sundvolden Hotel kontaktet.