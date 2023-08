FN fjerner en million tønder olie fra skib og forhindrer katastrofe

Ingen andre end FN har været villig til at påtage sig ansvaret for operationen.

Hvis olien var strømmet ud i havet, ville det have fået enorme miljømæssige følger for både livet i havet og for indbyggerne i Yemens kystområder.

Omkring 17 millioner mennesker kunne blive stærkt påvirket.

Fiskersamfund ville blive ødelagt, hundredtusinder af job ville være gået tabt, og lang række lokalsamfund ville have været udsat for dødelige gifte.

Desuden ville det have stoppet trafikken gennem Suez-kanalen i uger, hvilket også ville have haft store økonomiske konsekvenser.

Det anslås, at katastrofen ville have medført. at der var strømmet fire gange mere olie ud i havet end ved miljøkatastrofen med olietankeren Exxon Valdez, da den stødte på grund ud for Alaska i marts 1989.