Sherpaen døde senere.

- Ingen vil huske din sportslige succes - kun din umenneskelighed, skriver en kritiker på Instagram.

- Du har sherpa-blod på hænderne, skriver en anden.

Harila siger i sit indlæg, at hun har følt sig nødsaget til at fortælle sin version af historien efter ”al den misinformtion og det had, der nu spredes” - deriblandt ”dødstrusler”.

Hun siger, at hun og hendes kameramand samt to andre tilbragte ”halvanden time i flaskehalsen” i et forsøg på at få reddet den 27-årig sherpa, Muhammed Hassan.

Hun fortsatte derefter bjergbestigningen efter at der kom et nødkald fra et hold forude.

Harila siger, at andre blev efterladt hos Hassan - deriblandt hendes egen kameramand Gabriel. Denne delte ilt og varmt vand med sherpaen, mens andre blot gik forbi.