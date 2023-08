Ukraine har tilføjet Bacardi til liste over krigssponsorer

Ifølge styrelsen har Bacardi betalt mere end 81,2 millioner kroner i indkomstskat i Rusland.

Mærkatet som international krigssponsor medfører ingen juridiske sanktioner. Det kan for eksempel ikke bruges til at indføre rejsesanktioner eller indefrysning af aktiver.

Det bruges derimod til at udskamme og skade omdømmet for større internationale virksomheder, som har fortsat sit virke i Rusland, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

Bacardi har umiddelbart ikke villet kommentere historien.