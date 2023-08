Rusland har sendt rumraket afsted på månemission

Missionen har til formål at sætte et landingsfartøj på Månen, og Rusland håber med det vende tilbage til Månen for første gang i næsten 50 år.

Den seneste gang var i 1976. Men nu ønsker Rusland at genstarte landets måneprogram, og det sker i første omgang ved at sætte landingsfartøjet ”Luna-25” på Månen.

- ”Luna-25” skal have en blød landing og tage og analysere jordprøver og udføre langsigtet videnskabelig forskning, oplyste Roskosmos tidligere på ugen til det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge Reuters menes der er være små lommer af is på Månens sydpol.