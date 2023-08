15 lande i Ecowas er tættere på intervention i Niger

Tidligere har medlemslandene i Ecowas vedtaget en række økonomiske sanktioner rettet mod Niger.

Kuppet i Niger udsprang af interne politiske uenigheder. Men det har udviklet til et internationalt anliggende med Ecowas , FN og vestlige lande, der forsøger at presse militæret til at trække sig.

Imens har militærregeringerne i nabolandene Mali og Burkina Faso svoret at hjælpe juntaen i Niger.

Der er en frygt i blandt andet USA for, hvilken retning Niger bliver trukket i.

Rusland og den berygtede private hær Wagner-gruppen, der består af lejesoldater, har før gjort sig gældende i uroplagede lande i regionen.

Niger er en tidligere fransk koloni, og kuppet har ført til en bølge af anti-franske og prorussiske holdningstilkendegivelser i regionen.