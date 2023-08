Griber du også fjernbetjeningen, strikketøjet eller snupper en morfar i arbejdstiden på hjemmekontoret? Så er du langtfra den eneste, viser en britisk undersøgelse.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt 2.000 respondenter af hjemmesiden Tonergiant og omtales af avisen The Times, viser, at særligt fjernsynet kan være svær at holde sig fra i løbet af arbejdstiden. 8 af 10 respondenter erkender, at de ser fjernsyn i løbet af arbejdsdagen. Gennemsnitligt havde respondenterne fjernsynet tændt i 28 pct. af arbejdsdagen, hvilket svarer til to timer og et minut.