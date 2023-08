Rusland: Nato forbereder sig på at bruge atomvåben mod os

Over for nyhedsbureauet siger han, at ”Nato øver sig i såkaldte fælles nuklearmissioner”.

- Det betyder, at ikke-nukleare medlemsstater er involveret i den militære planlægning af brug af atomvåben, og at deres eksperter er oplært i at bruge amerikanske atomvåben, siger Mikhail Galuzin.

- I øvrigt skal alliancens øvelser planlægge scenarier, hvor dets atomvåben bliver brugt mod vores land.

Rusland begyndte i juni at opbevare en mængde atomvåben i nabolandet Belarus.

Aleksandr Lukasjenko, Belarus’ præsident, har ligesom sit russiske modstykke Vladimir Putin gentagne gange beskyldt vestlige lande for at forsøge at ”ødelægge” sit land og hævder, at beholdningen af atomvåben er et nødvendigt skridt for at afskrække aggressioner.