Pakistans parlament opløst for at forberede valg

Pakistans parlament blev sent onsdag opløst af landets præsident for at bane vej for et valg. Det skete på en opfordring fra landets premierminister, Shehbaz Sharif.

Anmodningen fra Sharif kommer, tre dage før parlamentets fem år lange mandatperiode udløber den 12. august.

Et forretningsministerium bliver nu indsat, og der bliver gjort forberedelser til et parlamentsvalg inden for 90 dage.