Kidnappet rumæner er blevet løsladt efter otte år

Gherguts mor siger til det rumænske medie Digi 24, at efter hun hørte nyheden, havde hun lyst til at ”gå til Bukarest bare for at se ham”.

- Efter otte år havde vi ingen håb for at se ham igen. Men vi er glade for, at han nu kommer hjem, og det er det, der betyder noget, siger Gherguts bror Emilian.

Ghergut er ifølge AFP formentlig den sidste vestlige gidsel i Afrikas problemfyldte Sahel-region.

I maj blev den 88-årige australske mand Kenneth Elliot også løsladt efter mere end syv års fangenskab.

Elliot og hans kone blev kidnappet i januar 2016, hvor hans kone blev løsladt efter tre uger.

Olivier Dubois, en fransk journalist, og en amerikansk nødhjælpsarbejder, Jeffery Woodke, kidnappet i 2021 og 2016, blev løsladt i marts, skriver AFP.