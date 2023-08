Robbie Robertson, leder af The Band, er død, 80 år

Det var Helms lyse, lidt hæse vokalsang, der kunne høres på The Bands store hits fra 1960’erne og 1970’erne ”The Night They Drove Old Dixie Down” og ”Up om Cripple Creek”.

The Band fik meget stor indflydelse på rockscenen i USA i 1960’erne med Helm som en frontfigur sammen med Robertson.

Et uvenskab mellem Robbie Robertson og Helm kom til at blive en del af The Bands historie.

Robbie Robertson blev født i 1943. Hans mor var indfødt canadier, og han voksede op i et reservat for oprindelige folk fra cayuga- og mohawkfolket i Ontario.

I 1967 giftede Robertson sig med den canadiske journalist Dominique Bourgeois.