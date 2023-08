Mytisk amerikansk musiker er død - Sugarman blev 81 år

I Sydafrika troede man, at Sugarman var død. Der gik blandt andet rygter om, at han skulle have begået selvmord under en optræden.

Men i slutningen af 90’erne lykkedes det for nogle sydafrikanere at opspore Sixto Rodriguez i USA. Han spillede kort tid efter sin første koncert i Sydafrika.

Siden blev han verdenskendt, da den svenske instruktør Malik Bendjelloul gjorde ham til genstand for sin Oscarvindende dokumentarfilm ”Searching for Sugar Man” fra 2012.

Filmen fortæller den opsigtsvækkende historie om kunstneren, som blev en succes uden at vide det.

Allerede året efter i 2013 spillede Rodriguez første gang på dansk jord. Det var på Vanguard festivalen i København.

Siden har han også spillet i DR Koncerthuset i 2016.