Klokken 16 oplyste politiet så til de fremmødte medier, at »som det ser ud nu« er en sprængning ikke aktuel.

Braskereidfoss kraftværk ligger i Våler Kommune syd for Oslo. Ifølge NRK har en fejl ved højvandssluserne betydet, at de ikke kunne åbnes ordentligt. Vandet er efterfølgende begyndt at flyde over dæmningen.

Hvad der helt nøjagtigt er grunden til fejlen, er for tidligt at sige, fortæller Vegard K. Andersen, kraftværkschef i Region Indland for Hafslund Øko og operativleder i beredskabet på stedet, men understreger:

»Kraftværket er helt ude af drift.«

Ifølge flere norske medier er 274 husstande i området uden strøm. Det er uvist, om det direkte skyldes kraftværkets nedlukning.