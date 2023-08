Colombiansk narkobaron idømt 45 års fængsel i USA

Anklagere har kaldt Úsuga - som er bedst kendt som Otoniel - for den mest voldelige colombianske narkosmugler siden Pablo Escobar.

Anklagerne gik efter en fængselsdom på 45 år til Úsuga. De har sagt, at han stod i spidsen for en ”terroristisk og paramilitær organisation” i næsten to årtier.

Samtidig fremhævede de, at han afslog muligheden for at demobilisere via en fredsproces ledet af den colombianske regering.

- Han beordrede drab, kidnapning og tortur af rivaler såvel som på individer, som han mente, samarbejdede med politiet.