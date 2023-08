Han skabte to mesterværker

Det gav Friedkin stor succes med både ”The French Connection” og ”Eksorcisten”. Men der blev også taget kontroversielle og endda farlige beslutninger undervejs.

Flere sekvenser af en lang biljagt i New Yorks gader i ”The French Connection” om jagten på narkoforbrydere blev filmet uden ordentlig tilladelse og kontrol af trafikken.

Så andre bilister og fodgængere anede ikke, hvad der foregik, da en bil med politiblink og kamera buldrede igennem gaderne.

Film med på festival

Og under optagelserne til ”Eksorcisten” kunne skuespillerne opleve, at Friedkin affyrede en pistol bag dem eller gav dem en lussing lige inden en scene for at få en naturlig overraskende reaktion til scenen.