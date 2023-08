I 2015 aftalte verdens lande i Paris, at temperaturen helst ikke skulle være steget mere end 1,5 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2100.

At vi allerede ser den stigning på én måned, betyder dog ikke, at Parisaftalen er brudt, da det skal være over en længere periode.

- Selv om det kun er midlertidigt, viser det nødvendigheden af en ambitiøs indsats for at reducere den globale udledning af drivhusgasser, som er hovedårsagen bag rekorderne, siger Samantha Burgess.

Starten af 2023 har været 0,43 grader celsius varmere end gennemsnittet for 1991-2020. Perioden er kun slået af starten på 2016 og 2020.

Rekorden ser dog ud til at stå for fald. Resten af 2023 ventes nemlig at være et relativt varmt år. Det skyldes det naturligt forekomne vejrfænomen El Niño, der er med til at hæve temperaturen.