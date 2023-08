Udsigten til en løsning på krigen i Ukraine er stadig så langt uden for rækkevidde, at det ikke engang er muligt at få øje på konturerne til en aftale et sted ude i horisonten.

Alligevel er et møde i Saudi-Arabien, som i weekenden sluttede uden konkrete resultater, på mange måder et gennembrud.