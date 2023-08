Trump kræver dommer udskiftet i retssag om sammensværgelse

Tanya Chutkan, som er blevet valgt som dommer i retssagen, blev udpeget til sin stilling som distriktsdommer i Washington D.C. i 2014 af den daværende demokratiske præsident, Barack Obama.

Det er ikke første gang, Tanya Chutkan bliver involveret i sager med forbindelse til Donald Trump og præsidentvalget i 2020.

Hun var også dommer i en sag i november 2021, hvor Trump forsøgte at blokere for udleveringen af dokumenter fra Det Hvide Hus til et udvalg, der skulle undersøge forløbet omkring stormen på Kongressen.

Her konstaterede hun i retten med henvisning til Donald Trump, at ”præsidenter er ikke konger”, skriver AFP.

Stormen på Kongressen, hvor Trump-tilhængere brød ind i USA’s kongresbygning for at hindre godkendelsen af Joe Bidens valgsejr i 2020, har været centrum for andre sager med Chutkan som dommer.