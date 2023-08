Ukraine: Vores position blev styrket ved møde i Jeddah

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i en videotale, at 42 lande var repræsenteret i Jeddah, og at den ukrainske delegation arbejder for en fredsplan med ti punkter.

Planen indeholder blandt andet et krav om, at russiske styrker skal trække sig helt fra ukrainske territorium.

Kina sendte den særlige udsending Li Hui til Jeddah i Saudi-Arabien. Iagttagere siger, at det kan være et tegn på en gradvis opblødning af den kinesiske støtte til Rusland, men at det ikke er udtryk for noget markant skifte.

- Kina er villig til at arbejde sammen med det internationale samfund om fortsat at spille en konstruktiv rolle for fremmelse af en politisk løsning på krisen i Ukraine, hedder det i de officielle udmeldinger fra Beijing.