Flere lande forlader spejderlejr i Sydkorea – Danmark bliver

Også tyske og svenske spejdergrupper har sagt, at de har tænkt sig at blive på lejren.

De siger, at forholdene ”bevæger sig i den rigtige retning” efter et ”stort boost af ressourcer” fra den sydkoreanske regering.

De britiske spejdere, som er lejrens største gruppe med 4000 deltagende, oplyste lørdag, at de ville forlade lejren for at ”lette presset på lejrpladsen”, skriver AFP.

1000 amerikanske spejdere har også forladt lejren og er taget til Camp Humphreys, som er et tilholdssted for det amerikanske militær i Pyeongtaek.

De amerikanske spejdere begrunder deres exit med hedebølgen.

Singaporeanske spejdere forberedte sig lørdag også på at forlade lejren, mens belgiske spejdere leder efter alternative overnatningsmuligheder, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.