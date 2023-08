Halvt år efter jordskælv mangler millioner stadig hjælp

- Det er ikke kun tag over hovedet, folk mangler et halvt år efter jordskælvet. Behovene er mange, og de er store. Der er behov for basale ting som mad og rent drikkevand. Men mange mennesker står også uden en indtægt, efter at butikker, kontorlokaler og landbrug er blevet lagt i ruiner efter jordskælvet, siger Bjarke Skaaning og tilføjer:

- Mange mennesker har mistet alt. I Røde Kors gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe, men der er er behov for endnu mere hjælp. Vi uddeler blandt andet penge, så familier kan dække deres akutte behov og genstarte deres forretninger. Det er vigtigt.

Flere end 200.000 frivillige har været involveret i Røde Kors’ hjælpearbejde efter jordskælvet. De har hjulpet flere end 6,5 millioner mennesker med blandt andet livsvigtig nødhjælp, mad og medicin.