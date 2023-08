Verdenshavenes overfladetemperatur har aldrig været højere

Stigende havtemperaturer er årsag til koralblegning, som sker, når koralpolypperne smider alger, som lever i deres væv. Algerne står for næsten al korallernes energi. Blegede koraller fortsætter med at leve, men begynder at sulte efter blegning.

Ophedningen af havene ventes at få følger for både planter og dyr - blandt andet ved visse arters migration og udbredelse af invasive arter.

Dette kan blive en trussel mod fiskebestande, og det kan undergrave fødevaresikkerheden i visse dele af verden.

Højere temperaturer i havene medfører også, at de får mindre kapacitet til at optage CO2, hvilket vil forværre den onde cirkel med global opvarmning.

Høje temperaturer er sandsynlige som følge af vejrfænomenet El Niño, der opstår når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav bliver unormalt varmt.