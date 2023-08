Sydkorea indsætter ekstra politi efter knivstikkerier

Det første af de tre nylige tilfælde af knivstikkerier skete 21. juli, hvor en person afgik ved døden, og yderligere tre blev såret.

Torsdag kørte en person i en bil ind i et fodgængerområde og angreb derefter flere mennesker med en kniv i et stormagasin.

Senest har der fredag været anmeldelser om et knivstikkeri mod en lærer i en by syd for hovedstaden Seoul.

Justitsministeriet i Sydkorea har ifølge AFP meddelt, at man arbejder på at indføre en livstidsstraf uden mulighed for prøveløsladelse som reaktion på de nylige voldsomme angreb.

Sydkorea er generelt anset som et sikkert land med en drabsrate på 1,3 drab per 100.000 indbygger. Verdensgennemsnittet ligger til sammenligning på 6 drab per 100.000 indbygger.