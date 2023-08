Andrew Tate bliver løsladt fra husarrest frem mod retssag

Andrew Tate er mistænkt for sammen med sin bror, Tristan, at have dannet en kriminel bande med det formål at udnytte kvinder seksuelt.

De blev begge tiltalt 20. juni for menneskehandel, voldtægt og organiseret kriminalitet. Også to rumænske kvinder er tiltalt i sagen.

Tate-brødrene og de to kvinder blev 31. marts løsladt fra fængslet og placeret i husarrest, mens de blev efterforsket for anklagerne mod dem.

De blev anholdt 29. december sidste år.

De er fredag begge blevet løsladt fra husarrest. De skal stadig løbende melde ind hos politiet og må ikke forlade Rumænien uden at have fået tilladelse.