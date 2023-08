Afrikanske mæglere tager tomhændede hjem fra kupramte Niger

Kupmagerne i Niger har erklæret sig klar til at kæmpe.

- Ethvert form for angreb eller forsøgt angreb mod Niger vil blive mødt af et øjeblikkeligt modsvar fra Nigers sikkerhedsstyrker mod et af medlemmerne (fra Ecowas, red.), siger en af kupmagerne på statsligt tv.

Begivenhederne i Niger er det seneste i rækken af militærkup i Sahel-regionen og Vestafrika. Siden 2020 er der også blevet begået kup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Ecowas’ hårde linje over for kupmagerne i Niger har fået militærstyrede Mali og Burkina Faso til at sige, at enhver indgriben i Niger svarer til en krigserklæring mod dem.