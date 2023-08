04/08/2023 KL. 14:08

Russisk krigsskib har fået slagside af ukrainsk undervandsdrone

Ukraine har tilsyneladende ramt plet med en undervandsdrone i Sortehavet og hævder at have sat et stort russisk landgangsskib ud af spillet ud for en russisk flådebase. Rusland afviser det, men videooptagelser bakker ukrainernes påstand op.