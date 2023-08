Bus kører ud over skrænt i Mexico - 18 passagerer dræbt

Nogle af passagererne var på vej til byen Tijuana, der ligger ved grænsen til USA i Mexicos nordvestlige hjørne.

Mange migranter, der forsøger at rejse fra Syd- og Mellemamerika til USA, rejser via Tijuana.

Buschaufføren er blevet anholdt. Han mistænkes for at have kørt for stærkt og i den forbindelse at have mistet herredømmet over bussen, hvorefter den kørte ud over en skrænt.

Ulykken skete torsdag nær byen Tepic, der er hovedstad i delstaten Nayarit.

Der sker ofte alvorlige trafikulykker i Mexico. Typisk skyldes ulykkerne høj fart, at køretøjet er i dårlig stand, eller at chaufføren er træt.