Kupmagere ophæver Nigers militære samarbejde med Frankrig

Militærjuntaen, som har overtaget magten i Niger, har besluttet at indstille al militært samarbejde med den tidligere kolonimagt Frankrig.

Det oplyser juntaen i en udtalelse på nigersk tv natten til fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Efter at være konfronteret med Frankrigs tankeløse attitude og landets reaktion på situationen har Det Nationale Råd for Fædrelandets Værn besluttet at droppe aftalerne om samarbejde inden for sikkerhed og forsvar med denne stat, siger en af kupmagerne.