Nigers præsident beder om hjælp og advarer mod Wagner-gruppen

Han skriver videre, at hele Sahel-regionen risikerer at komme under russisk indflydelse via Wagner-gruppen.

I indlægget skriver præsidenten, at terrorbevægelser som Boko Haram vil udnytte ustabiliteten i landet.

Ifølge præsidenten vil terrorgrupper lave en målrettet indsats mod unge med ”hadefuld antivestlig indoktrinering”.

Bazoum blev i 2021 den første demokratisk valgte præsident i Niger.

I indlægget beskriver han også, hvordan han mener, at hans regering har forbedret sikkerhedssituationen og økonomien.

Øjeblikkeligt efter kuppet rettede en række vestafrikanske lande hårde sanktioner mod Niger.

Præsidenten skriver, at det viser, hvordan en fremtid under en autokratisk junta vil se ud for landet.