IS bekræfter leders død og kommer med meddelelse om afløser

Gruppen var på sit højeste omkring slutningen af 2014 efter i juni at have oprettet et såkaldt kalifat i dele af de to lande.

I foråret 2019 blev IS af USA erklæret for udryddet fra alle landområder i Syrien. To år forinden blev den nedkæmpet i Irak.

Men mindre celler foretager stadigvæk angreb i de to lande.

Lederne af IS er inden for de seneste år blevet dræbt inden for ganske kort tid.

Gruppens første såkaldte kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, blev dræbt i den syriske provins Idlib i oktober 2019 i en amerikansk militæraktion.

Hans efterfølger, Abu Ibrahim al-Qurashi, sprængte sig selv i luften - ligeledes under en amerikansk aktion i Idlib.