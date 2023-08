Australien har fundet ligrester efter militærhelikopters styrt

Eftersøgningsarbejdet er blevet hindret at stærk strøm og dårligt vejr, der ventes at vare indtil et godt stykke ind i næste uge, tilføjer han.

I mellemtiden er en efterforskning af, hvad der forårsagede styrtet også blevet iværksat. Men eftersøgningsholdene har endnu ikke fundet helikopterens sorte boks.

- Det er en svær opgave, men vi vil gøre vores absolut bedste for at finde den - den sorte boks er afgørende for at hjælpe os med at forstå, hvad der faktisk er sket, siger Bilton.

Han fortæller, at al kommunikation fra helikopteren var ”normal” inden styrtet.

På grund af styrtet skal alle Australiens helikoptere af Taipen-typen blive på landjorden. Forsvarsministeren siger, at de vil blive på landjorden, indtil efterforskningen af styrtet er gennemført.