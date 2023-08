45 døde efter politiaktioner mod narkokriminelle i Brasilien

Flere stemmer kalder på uvildige undersøgelser af politiet i Brasilien, hvor sikkerhedsstyrker er blevet anklaget for at bryde menneskerettighederne i kampen for at komme narkokriminalitet til livs.

Politiet oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at de nylige aktioner i Rio de Janeiro blev iværksat, fordi der var meldinger om et møde mellem højtstående bandeledere.

- Sammenstødet skete, fordi politistyrker blev angrebet af bevæbnede personer på stedet, oplyser politiet i en udtalelse.

To politibetjente meldes også såret, men er i stabil tilstand, skriver AFP.