Men sidste sommer blev en aftale om eksport af korn via Sortehavet indgået efter mægling fra FN og Tyrkiet. Det er den, der går under navnet Sortehavsinitiativet.

Siden blev aftalen forlænget flere gange for at sikre, at skibe med korn ikke bliver ramt af krigshandlinger.

I juli i år lød det dog fra den russiske regering, at man ikke vil forlænge aftalen.

Onsdag har de to statsledere aftalt, at Putin skal besøge Tyrkiet. Det fremgår ikke hvornår.

En tyrkisk embedsmand siger ifølge Reuters, at der er løbende samtaler mellem de to lande om et besøg i ”slutningen af august”.

I begyndelsen af juli annoncerede Erdogan, at et besøg vil finde sted på et tidspunkt i august.

Her sagde han ifølge Reuters, at han håber, at besøget kan føre til en genoprettelse af kornaftalen. Han opfordrede i den forbindelse vestlige lande til at overveje Ruslands krav.