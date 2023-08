Trump tiltalt for med »løgne« at have fremprovokeret stormløb på Kongressen

»Det var drevet af løgne, løgne af den tiltalte,« fortsatte han.

Smith roste også de retshåndhævende betjente, der forsvarede kongressen under Trump-tilhængeres voldelige angreb, og sagde, at de »ikke bare forsvarede en bygning eller de mennesker, som bygningen husede«.

»De satte deres liv på spil for at forsvare, hvem vi er som land og som folk.«

Tiltaleskriftet repræsenterer det tredje mod den tidligere præsident, der er indgivet siden marts.

En føderal storjury i Miami anklagede Trump i sidste måned for at have mishåndteret klassificerede dokumenter efter at have forladt Det Hvide Hus og hindret regeringens bestræbelser på at få dem tilbage fra hans ressort og hjem Mar-a-Lago i Florida, hvor han blandt andet havde gemt de fortrolige dokumenter i papkasser stablet i et badeværelse.

En statslig jury i New York har anklaget ham for at forfalske forretningsoplysninger i forbindelse med pengebetalinger under kampagnen i 2016 - en sag der omfatter udbetaling af tys-tys penge til pornostjernen Stormy Daniels, der hævder, at Donald Trump har haft en affære med hende.

Tillige overvejer en delstatsjury i Georgia for øjeblikket, om Trump skal anklages for hans bestræbelser på at omstøde valgresultatet i delstaten efter præsidentvalget i 2020.

Bølgen af alvorlige tiltaler skaber en ramme for en af de mest usædvanlige præsidentvalg i historien, hvor en frontløber i det en af de to store partier muligvis konstant skal veksle mellem at være på kampagne og til retsmøder helt op til præsidentvalget i november 2024.

Trump har i alle sagerne afvist at have gjort noget forkert og har beskrevet det hele som en politisk heksejagt.

Hans talsmand, Steven Cheung, anklager Joe Bidens justitsministerium for at forsøge at blande sig i valget i 2024 ved at retsforfølge den republikanske frontkandidat.

»Præsident Trump har altid fulgt loven og forfatningen med råd fra mange meget dygtige advokater,» siger Cheung i en erklæring, der sammenligner Biden-administrationen med Nazityskland.

Trumps rivaler i kampen om det republikanske præsidentkandidatur er splittede i forhold til den nye tiltale.

Mike Pence, Donald Trumps tidligere vicepræsident, kalder tiltalen en påmindelse om, at »enhver, der sætter sig selv over den amerikanske forfatning, aldrig skal være præsident i USA«.

Trump-tilhængerne jagtede under angrebet på Kongressen 6. januar 2021 netop Mike Pence, som Donald Trump kort forinden i en tale havde kritiseret i hårde vendinger for ikke at stoppe certificeringen af Joe Biden som ny præsident under en formel procedure i Senatet.

Ron DeSantis, Donald Trumps største rival i kampen om at sikre sig det republikanske præsidentkandidatur, udtrykker dog sin støtte til Trump efter den nye tiltale.

»Som præsident vil jeg sætte en stopper for bevæbningen af regeringen, erstatte FBI-direktøren og sikre én standard for retfærdighed for alle amerikanere,« skriver han på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

DeSantis skriver endvidere, at han ikke har læst tiltalen, men at et nævningeting i Washington D.C. aldrig vil kunne behandle Trump retfærdigt.

»Washington D.C. er en sump, og det er uretfærdigt at skulle retsforfølges af et nævningeting, der reflekterer sumpens mentalitet,« skriver han.