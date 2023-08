USA ser tegn på russisk villighed til at forhandle kornaftale

Adspurgt om der er blevet gjort konkrete tiltag for at genoptage forhandlingerne, som Rusland forlod i midten af juli, siger FN-ambassadøren, at hun ikke har ”set bevis på det endnu”.

- Men jeg mistænker, at de ved, at hvis de vil have deres gødning ud på markedet, ønsker de en fortsættelse af indsatsen for at finde en måde at lave de betalinger, som de skal lave, så er de nødt til at vende tilbage til aftalen.

- Så jeg er fortsat håbefuld, selv om der ikke er meget at håbe på, siger Linda Thomas-Greenfield.