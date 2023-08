Droneangreb har ramt Kyiv og kornlager i Odesa-regionen

Serhij Popko fortæller videre, at der var tale om Shahed-droner, som produceres af Iran, og som bruges af Ruslands militær.

Også regionen Odesa i den sydvestlige del af Ukraine er blevet ramt af et droneangreb tidligt onsdag morgen.

Her har russiske droner angrebet lagre med korn i et havneområde, oplyser regionens guvernør, Oleh Kiper, via beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

Der er ingen meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade ved angrebet, fortæller guvernøren.

Det fremgår ikke, om det er havnebyen Odesa, der er blevet ramt, eller om det er en anden by i regionen af samme navn.