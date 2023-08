De få danskere i kupramte Niger tilbydes hjælp til at komme ud

USA vil imidlertid ikke evakuere sine borgere. Det udtaler Det Hvide Hus ifølge AFP. Det skyldes, at der ikke er en umiddelbar fare efter kuppet, lyder det.

John Kirby, talsmand for Det Nationale Sikkerhedsråd i USA ser stadig, at der er mulighed for en diplomatisk løsning på krisen.

Militærkuppet i Niger skete onsdag sidste uge.

Her blev den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, taget til fange på sit kontor.

Mandag beskyldte kupmagerne i Niger Frankrig for at have planer om at blande sig militært for at få genindsat præsident Mohamed Bazoum.

Niger var tidligere en fransk koloni. Landet opnåede selvstændighed i 1960.