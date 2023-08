Ilden på fragtskib nær Holland ser ud til at være slukket

Fragtskibet ”Fremantle Highway”, som brød i brand ud for Hollands kyst i sidste uge, ser ud til at være stabilt og intakt under vandoverfladen.

Det viser en indledende inspektion af skibet ifølge en talsperson for de hollandske myndigheder, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Der er ingen synlige tegn på, at ilden stadig brænder, lyder det.