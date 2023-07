En række afbrændinger af muslimernes hellige bog i Danmark og Sverige har vakt vrede i flere mellemøstlige lande.

I opkaldet med Lars Løkke Rasmussen skal Hissein Brahim Taha have opfordret Danmark til at arbejde for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre en gentagelse. Sådan lyder det fra OIC ifølge DR.

Lars Løkke Rasmussen meddelte søndag, at han har bedt Justitsministeriets embedsmænd trække i arbejdstøjet.

De skal se på, om man kan udarbejde en model for, hvordan koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark kan begrænses.