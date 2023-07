Australien opgiver at finde overlevende efter militærhelikopter-styrt

Flere hundrede medlemmer af den australske hær tager del i eftersøgningen.

- Vi står tydeligvis alle tilbage med spørgsmålet om, hvad der skete, siger Richard Marles.

For at finde vraget af helikopteren og de fire omkomne soldater bruger militæret sonarudstyr, fortæller Australiens forsvarschef, Angus Campbell.

Derudover hjælper dykkere med at lede.

Helikopteren af typen MRH-90 Taipan styrtede ned sent fredag aften.

Det er ikke første gang, at det australske militær har haft problemer med sin flåde af MRH-90 Taipan-helikoptere.

Så sent som i marts blev en redningsmission iværksat for at redde ti besætningsmedlemmer ud for kysten i delstaten New South Wales, efter at de måtte forlade deres helikopter under en øvelse.